Жириновский отметил, что еще в 1964 году уехал из на тот момент Казахской ССР (политик родился в Алма-Ате и в возрасте 18 лет переехал в Москву, поступив в МГУ), так как «видел, что у русского парня там нет никаких перспектив». По его словам, раньше «борьба с русскими велась тихо», но в последние годы местные националисты «не стесняются озвучивать свои бредни и угрозы публично».
Политик считает, что в будущем этот процесс может принять еще более радикальные формы и стать общенародным.
«В Казахстане может начать зреть свой собственный "Талибан" во главе с людьми из глухой провинции», — предостерег Жириновский.
Накануне председатель казахского «Союза ветеранов» (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов — ред.) и глава незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев пригрозили смертью нескольким депутатам Госдумы России, которые якобы давно вынашивают «грязные намерения» захватить Казахстан и отторгнуть «исконно казахские территории» в пользу России. Речь шла о депутатах Владимире Жириновском, Павле Шперове, Вячеславе Никонове и Евгении Федорове. На записи активисты также обратились к организации «Офицеры России», назвав ее членов «клоунами» за жалобы президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву насчет ущемления прав русских в республике и разгула националистических движений.
*Деятельность организации запрещена в РФ