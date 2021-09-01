Если в Казахстане продолжат политику «выдавливания всего русского», там может появиться аналог «Талибана». Об этом сообщил 31 августа лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает «Подъем»

Казахские националисты угрожают убить Жириновского и еще троих российских политиков © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Политик считает, что в будущем этот процесс может принять еще более радикальные формы и стать общенародным.

«В Казахстане может начать зреть свой собственный "Талибан" во главе с людьми из глухой провинции», — предостерег Жириновский.

Накануне председатель казахского «Союза ветеранов» (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов — ред.) и глава незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев пригрозили смертью нескольким депутатам Госдумы России, которые якобы давно вынашивают «грязные намерения» захватить Казахстан и отторгнуть «исконно казахские территории» в пользу России. Речь шла о депутатах Владимире Жириновском, Павле Шперове, Вячеславе Никонове и Евгении Федорове. На записи активисты также обратились к организации «Офицеры России», назвав ее членов «клоунами» за жалобы президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву насчет ущемления прав русских в республике и разгула националистических движений.

*Деятельность организации запрещена в РФ