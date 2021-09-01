Российский рэпер Моргенштерн в интервью Дмитрию Гордону 31 августа заявил, что ему неважно, кто исполняет обязанности президента, потому что первые лица государств всего лишь «фронтмены». Видео было опубликовано в YouTube

Моргенштерн рассказал, что видел выступления Владимира Зеленского в шоу «Рассмеши комика», и признался, что считает его «ох…….м», потому что он весёлый.

Моргенштерн расплакался на интервью у Гордона © Моргенштерн/Инстаграм

«Мне п..…й, какой будет президент. Главное, чтобы меня не трогали, мою семью. Это же все равно просто фронтмены. Президенты равно фронтмены», — сказал он.

Моргенштерн заявил, что сам он уже стал президентом России. Он добавил, что если бы он стал президентом по-настоящему, он бы принял закон, который «обязывает любить жизнь».