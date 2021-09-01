Встреча президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленкого продлится чуть более двух часов, поскольку дальше по расписанию американского лидера запланирован брифинг на другую тему. Об этом 1 сентября сообщает PavlovskyNEWS со ссылкой на расписание Байдена, которое оказалось в распоряжении редакции

«Мальчик, водочки нам принеси»: в сети смеются над фото Зеленского в США © president.gov.ua

Накануне Зеленский заявил, что планирует начать общение с Байденом со знакомства, а потом перейти к теме Донбасса.

Дата визита Зеленского в США менялась несколько раз. Последний раз из-за ситуации в Афганистане.

Политолог Дмитрий Абзалов в видеоинтервью изданию Украина.ру выразил мнение, что единственная возможность Зеленского заинтересовать Байдена — разыграть карту брошенного союзника на фоне событий в Афганистане.

Украинский политолог Руслан Бизяев считает, что в Вашингтоне Зеленского могут либо просто принять, похлопать по плечу и отпустить, либо выдвинуть ему целый ряд условий, в том числе невыполнимых.