«В расписании американского президента встреча с украинским коллегой запланирована на 14:00 по местному времени (21:00 мск. — Ред.). Уже в 16:30 (23:30 мск. — Ред.) у Байдена запланирован экономический брифинг», — говорится в сообщении.
Накануне Зеленский заявил, что планирует начать общение с Байденом со знакомства, а потом перейти к теме Донбасса.
Дата визита Зеленского в США менялась несколько раз. Последний раз из-за ситуации в Афганистане.
Политолог Дмитрий Абзалов в видеоинтервью изданию Украина.ру выразил мнение, что единственная возможность Зеленского заинтересовать Байдена — разыграть карту брошенного союзника на фоне событий в Афганистане.
Украинский политолог Руслан Бизяев считает, что в Вашингтоне Зеленского могут либо просто принять, похлопать по плечу и отпустить, либо выдвинуть ему целый ряд условий, в том числе невыполнимых.