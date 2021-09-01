Российский рэп-исполнитель Моргенштерн заявил, что одесский радикал Сергей Стерненко призвал своих соратников из «Правого сектора»* плохо его встретить на Украине, если он решит приехать с концертом. Об этом 31 августа он рассказал в интервью Дмитрию Гордону

«Есть у вас просто человечек, который в прямом эфире зарезал другого человека и не сел в тюрьму… Этот человек выкладывает к себе на страницу мою фотографию и говорит: "В следующий раз, когда он приедет — встречайте его!"… После инцидента в Одессе приехали вот эти нацики, раздолбали клуб, разрисовали баллонами, подожгли покрышки, вытащили директора, заставили извиняться. Ты это знаешь? Вот теперь знаешь!.. Мои пацаны не могут туда оружие повезти с собой. Поэтому мне страшно», — заявил он.

Моргенштерн нестандартно ответил на вопрос о принадлежности Крыма © Моргенштерн/Инстаграм

При этом он отметил, что отказался выступать в Крыму, поскольку хочет попасть на Украину. А то, что Крым стал российским, исполнителю «все равно».

В июне Моргенштерн планировал выступить на Украине, но в апреле Минкульт по предоставлению СБУ внес артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. По мнению силовиков, Моргенштерн пропагандирует культ насилия, жестокости и употребление наркотиков.

Одесский националист Сергей Стерненко в 2018 году зарезал на улице человека и не понес за это наказание. В феврале 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

31 мая Одесский апелляционный суд снял обвинения с Стерненко по статье о разбойном нападении на Щербича и назначил условное наказание (1 год) по статье о незаконном обращении с оружием.

*Деятельность организации запрещена в РФ