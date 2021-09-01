Гордон напомнил, что в декабре 2019 года музыкант во время выступления в Одессе назвал «еб..ой показухой» объявление траура после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибло 16 человек и 31 пострадал.
«Дальше я тебя цитирую: "это просто еб…я показуха. Давайте устроим вместо дня траура день крика, почему пожарных проверок нет в городе?". Жалеешь ли ты об этих своих словах в Одессе и готов ли извиниться перед одесситами, которых это задело?» — спросил журналист.
Артист извинился, но не взял слова назад. Он обвинил украинские СМИ в вырывании слов из контекста и расплакался.
«Если бы я потерял ребенка, последнее, что я бы хотел, чтобы мне вся страна об этом напоминала», — сказал он в слезах.