Российский рэпер Алишер Моргенштерн в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному 31 августа в YouTube, ответил за свои слова по поводу траура в Одессе

Моргенштерн расплакался на интервью у Гордона © Моргенштерн/Инстаграм

«Дальше я тебя цитирую: "это просто еб…я показуха. Давайте устроим вместо дня траура день крика, почему пожарных проверок нет в городе?". Жалеешь ли ты об этих своих словах в Одессе и готов ли извиниться перед одесситами, которых это задело?» — спросил журналист.

Артист извинился, но не взял слова назад. Он обвинил украинские СМИ в вырывании слов из контекста и расплакался.

«Если бы я потерял ребенка, последнее, что я бы хотел, чтобы мне вся страна об этом напоминала», — сказал он в слезах.