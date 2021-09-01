Кулеба заявил, что визит Зеленского в США проходит очень успешно и сторонам удалось заключить конкретные договоренности.
Глава МИД заверил, что на встрече президентов США и Украины будет поднят вопрос ответного визита Байдена в Киев.
«Безусловно, мы работаем и над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден приедет в Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США», — заявил он.
По словам Кулебы, у Байдена нет персональной обиды на Зеленского и Украину из-за заявлений, которые звучали ранее, относительно якобы вмешательства Украины в президентские выборы в США.
Он заявил, что Украина «очень достойно себя вела» во время внутриполитического кризиса в США, и это подтверждается поддержкой Киева со стороны Республиканской и Демократической партий.
Встреча Байдена и Зеленского состоится 1 сентября в 14:00 (21:00 мск).