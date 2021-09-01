Президент Украины Владимир Зеленский предложил Всемирному банку профинансировать строительство украинских автомобильных дорог. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Офиса главы государства на своем сайте

«Мальчик, водочки нам принеси»: в сети смеются над фото Зеленского в США © president.gov.ua Дэвидом Малпассом.

«Владимир Зеленский предложил Всемирному банку принять участие в реализации плана трансформации Украины. Отдельно была отмечена важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог в Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинский лидер отметил, что в рамках программы «Большое строительство» за полтора года в стране проложено 9,5 тыс. километров дорог.

Ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением об отмывании Зеленским средств через проект «Большое строительство».

Также Омелян заявил, что это будет не единственное дело против Зеленского.

Президентский проект «Большое строительство» — это план масштабного развития качественной инфраструктуры Украины. Основной задачей проекта назывались строительство и реконструкция дорог, школ, детских садов, отделений экстренной медицинской помощи, медицинских амбулаторий и спорткомплексов по всей стране. Данный проект не раз попадал в коррупционные скандалы.