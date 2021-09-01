Никаких изменений для «Северного потока-2» после встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не будет. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Зеленский не мог проигнорировать этот вопрос и, чтобы сохранить хоть какую-то политическую поддержку внутри Украины, он должен был встретиться и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и заявлять после встречи, что указал на неправоту Германии, и тоже самое будет в случае с Байденом, пояснил специалист.

«Но в реальности Украина тут не является субъектом международных отношений — и в плане влияния на «Северный поток- 2», и на его реализацию, и на его эксплуатацию Киев никакой роли не играет и всегда был объектом этого процесса», — считает Юшков.

Украине могли поручить озвучивать какие-то тезисы в плане критики «Северного потока-2», но реальных инструментов влияния на достройку газопровода у нее нет и не было, подчеркнул он.

Никакие «обеспокоенности», которые может высказать Зеленский на встрече с Байденом, никак не повлияют на отношение США к этому проекту, заключил собеседник издания.

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