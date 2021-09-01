«Национальная платформа примирения и единства» во главе с экс-советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергеем Сивохо 31 августа внесла через депутатов в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса, альтернативный законопроекту о переходном периоде. Об этом рассказала в Facebook парламентарий Виктория Гриб

Важный визит для Донбасса. После встречи с Байденом Зеленский похоронит «Минск-2» © пресс-служба президента Украины

«Законопроект МинРеинтеграции написан с точки зрения победителей в войне. Давайте ответим на вопрос: кого мы должны побеждать? Своих же граждан, которые находятся по ту сторону линии соприкосновения? Так мы всё-таки за деоккупацию или за реинтеграцию? Пора уже определиться!» — заявил Сивохо.

Согласно законопроекту, планируется назначить уполномоченного по вопросам неподконтрольных территорий, объявить амнистию и помилование, принять меры по неповторению дезинтеграции.

Также новый законопроект предполагает:

— признание и возмещение вреда пострадавшим лицам;

— установление правового статуса детей, пострадавших в результате военных действий и вооружённых конфликтов на территории Украины;

— внедрение элементов переходного правосудия, ответственности за преступления геноцида, военные преступления, преступления против человечности, совершенные во время вооружённого конфликта;

— упрощение определенных процедур и порядков, внедрение более устойчивых социальных гарантий;

— создание условий для свободного волеизъявления на выборах и референдумах;

— формирование кадрового резерва госслужащих и полицейских для работы на реинтегрированных территориях;

— создание территории приоритетного развития на реинтегрированных территориях сроком на 25 лет и Совета экономического восстановления.

Экс-кавээнщик Сергей Сивохо с 21 октября 2019 года по 30 марта 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В начале марта 2020 года представил «Национальную платформу примирения и единства». Сивохо уволили из СНБО после критики со стороны националистов и срыва презентации платформы.