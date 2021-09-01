Он рассказал историю трехлетнего Ильи Худобы из Краснодарского края, больного спинальной мышечной атрофией второго типа и о сборе средств для ребенка. Когда рэпер начал говорить о мальчике, он расплакался.
«В один момент я понимаю, что мы соберём… Такие эмоции просто от того, что я понял, что мы спасём жизнь пацану», — объяснил он.
Ранее Моргенштерн призвал своих поклонников перевести деньги на лечение ребёнку из Тимашевска. Многие известные деятели культуры и блогеры поддержали инициативу рэпера, благодаря чему удалось собрать более 110 млн рублей из необходимых 168 млн.