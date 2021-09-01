Российский рэпер Моргенштерн не сдержал слез во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному 31 августа в YouTube

Моргенштерн вскрыл ошибку Службы безопасности Украины © Моргенштерн/инстаграм

«В один момент я понимаю, что мы соберём… Такие эмоции просто от того, что я понял, что мы спасём жизнь пацану», — объяснил он.

Ранее Моргенштерн призвал своих поклонников перевести деньги на лечение ребёнку из Тимашевска. Многие известные деятели культуры и блогеры поддержали инициативу рэпера, благодаря чему удалось собрать более 110 млн рублей из необходимых 168 млн.