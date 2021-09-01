Российский рэпер Алишер Моргенштерн в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному 31 августа в YouTube, прокомментировал запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на его въезд в страну

Моргенштерн нестандартно ответил на вопрос о принадлежности Крыма © Моргенштерн/Инстаграм Алишеру Валееву, а я по паспорту Алишер Моргенштерн. Вот такая у вас служба безопасности н…уй»,- заявил рэпер.

Моргенштерн — фамилия матери музыканта, а Валеев отца, он поменял фамилию в 14 лет.

Артист планировал концерты в Харькове, Одессе и Киеве на лето 2021 года. Но СБУ запретила ему въезжать в страну и внесла в список лиц, угрожающих нацбезопасности. В ответ Моргенштерн подал иск в Окружной административный суд Киева против СБУ. В июле суд открыл производство по иску.

Интервью Гордона и Моргенштерна была записано в Турции.