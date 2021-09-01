Украинский президент представил в США план трансформации Украины, который содержит вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Он заявил, что на реализацию проекта потребуется 277 млрд долларов, и призвал партнеров из США подключиться к его финансированию.
Также Зеленский отметил, что вопрос «Северного потока — 2» остается для Киева болезненным, но Украина видит поддержку со стороны министерства энергетики США.
«Все говорят, что он будет достроен. Мы еще поборемся о том, как он будет работать, и в случае работы "Северного потока-2" хотели договориться о конкретных вещах и гарантиях, прежде всего со стороны США. Потому что к ним доверие больше, чем к некоторым другим партнерам», — сказал Зеленский.
В конце июля сообщалось, что «Северный поток — 2» готов на 99%. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.
США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Американская сторона обязалась не препятствовать достройке газопровода, ФРГ будет настаивать на продлении действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины, иначе против Москвы введут санкции.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210723/1031904422.htmlСША и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Американская сторона обязалась не препятствовать достройке газопровода, ФРГ будет настаивать на продлении действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины, иначе против Москвы введут санкции.