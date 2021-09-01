Во время беседы певец заявил, что полуостров принадлежит крымчанам.
Ведущий попросил его сказать конкретно, чья это территория. Музыкант подчеркнул, что дальше эту тему бесполезно обсуждать.
«Я тебя уже поимел ответом», — сказал он Гордону.
Моргенштерн добавил, что нет смысла разговаривать о событии, которое произошло.
«Мы на это уже не повлияем. Желаю всем кайфа и любви», — подытожил рэпер.
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, где большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.