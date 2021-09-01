Российский рэпер Алишер Моргенштерн нецензурно ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на вопрос о принадлежности Крыма. Соответствующее интервью 31 августа опубликовали в YouTube

Лавров: Руководители Украины давно поняли, что Крым им не вернуть © МИД РФ / МИД РФ / Перейти в фотобанк

Ведущий попросил его сказать конкретно, чья это территория. Музыкант подчеркнул, что дальше эту тему бесполезно обсуждать.

«Я тебя уже поимел ответом», — сказал он Гордону.

Моргенштерн добавил, что нет смысла разговаривать о событии, которое произошло.

«Мы на это уже не повлияем. Желаю всем кайфа и любви», — подытожил рэпер.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, где большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.