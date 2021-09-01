Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 31 августа в своем Telegram-канале ответила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, пообещавшему не забывать о тех, кто не успел покинуть Афганистан

Зарифуллин: Россия договорилась не с теми талибами*, к власти пришли «мясники» © кадр из видео Украина.ру написала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что НАТО является «деструктивной» структурой. По словам дипломата, военно-политическому блоку не следует претендовать на «место в обеспечении международной безопасности».

В середине августа боевики движения «Талибан»* вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан. Сотни людей захотели покинуть страну и ринулись в аэропорт, из-за чего началась давка.

*Деятельность организации запрещена в РФ