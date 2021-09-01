«Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец», — написала дипломат.
Ранее Захарова заявила, что НАТО является «деструктивной» структурой. По словам дипломата, военно-политическому блоку не следует претендовать на «место в обеспечении международной безопасности».
В середине августа боевики движения «Талибан»* вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан. Сотни людей захотели покинуть страну и ринулись в аэропорт, из-за чего началась давка.
*Деятельность организации запрещена в РФ