Первый глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, убитый в 2018 году, планировал показать президенту России Владимиру Путину компромат на украинского олигарха Сергея Курченко, разоблачающий его махинации с поставками угля из Донбасса. Детали на днях раскрыло издание Baza в своем расследовании

Не просто позывной: почему Захарченко для дончан был "Батей"? © Скриншот из видео Украина.ру

«Официально "Газ-Альянс" отчитывался перед Минэком за реализацию продукции, и там было с бухгалтерией все нормально. Но вся реализация готовой продукции шла через другие фирмы Курченко. Экспортную продукцию реализовывала Vartech Enterprise Limited и другие связанные с ней офшоры. Продажа металла в России шла также через подставные фирмы. Деньги из них в "Газ-Альянс" не возвращались», — сказал бывший член правительства ДНР, хорошо знакомый с ситуацией.

По данным Baza, Vartech Enterprise Limited зарегистрирована в Гонконге. Именно этот офшор стоял во главе использовавшейся Курченко схемы. Так, с его помощью украинский бизнесмен всего за месяц смог получить более 200 миллионов рублей, а за год — 2,4 миллиарда рублей, причем только на продаже антрацита.

Похожей схемой олигарх пользовался и при реализации металлопродукции: известно, что только в феврале 2018 года Курченко, задействовав Vartech и другие свои структуры, продал иностранным покупателям продукцию предприятий Донбасса на 2,5 миллиарда рублей. Смена инвестора в ДНР: Юрченко вместо Курченко © Facebook/Serhiy Kurchenko, РИА Новости/Александр Вильф

Как рассказал изданию один из бывших подчиненных Курченко, ежемесячно связанные с олигархом компании приносили ему выручку в размере 5 миллиардов рублей. При этом по документам они проходили как убыточные.

Уточняется, что перед гибелью Захарченко рассчитывал лично встретиться с Путиным на церемонии прощания с артистом Иосифом Кобзоном в Москве и продемонстрировать ему документы, изобличающие Курченко. Таким образом, считает Baza, именно Курченко был одним из наиболее заинтересованных в смерти главы ДНР.

«Представьте, что документы, которые доказывают, что миллиарды заработанных рублей не возвращают в Донецк, а выводят в офшоры, дошли бы до президента. Курченко бы просто потеряли, наверное, он исчез бы. Плюс серьезные вопросы возникли бы к тем, кто его курировал, давал ему все это мутить», — сказал близкий друг и сослуживец Захарченко.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.