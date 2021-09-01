На снимке Зеленский стоит позади министра энергетики Украины Германа Галущенко и его американской коллеги Дженнифер Гренхольм, которые за столом подписывают документы.
Многим поза главы украинского государства напомнила охранника.
«По протоколу ведь рядом должен стоять Байден, ну или Харрис на худой конец. А ЭТО действительно похоже на охранника. Щас как волыну достанет….», «Охранник-наркет? Что-то новое», «Хотя у него есть железный аргумент. Он стоит перед флагом. Типа, на страже государственности», «На охранника он не тянет, халдей скорее всего», — написали пользователи.
Один из комментаторов для описания фотографии также вспомнил ставшую крылатой фразу из российского фильма «Брат-2»: «Мальчик, водочки нам принеси».
В среду, 1 сентября, Зеленский должен провести встречу с президентом США Джо Байденом. Ранее переговоры лидеров двух стран переносили из-за событий в Афганистане.