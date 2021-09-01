Президент Украины Владимир Зеленский в эти дни находится с визитом в США. Во вторник, 31 августа, он присутствовал на подписании министрами энергетики двух стран документа об усилении двустороннего сотрудничества. Фотографии с мероприятия, которые опубликовала пресс-служба украинского лидера, вызвали волну комментариев в интернете

На снимке Зеленский стоит позади министра энергетики Украины Германа Галущенко и его американской коллеги Дженнифер Гренхольм, которые за столом подписывают документы. Зеленский в США обругал российский газ © пресс-служба президента Украины

Многим поза главы украинского государства напомнила охранника.

«По протоколу ведь рядом должен стоять Байден, ну или Харрис на худой конец. А ЭТО действительно похоже на охранника. Щас как волыну достанет….», «Охранник-наркет? Что-то новое», «Хотя у него есть железный аргумент. Он стоит перед флагом. Типа, на страже государственности», «На охранника он не тянет, халдей скорее всего», — написали пользователи.

Один из комментаторов для описания фотографии также вспомнил ставшую крылатой фразу из российского фильма «Брат-2»: «Мальчик, водочки нам принеси».

В среду, 1 сентября, Зеленский должен провести встречу с президентом США Джо Байденом. Ранее переговоры лидеров двух стран переносили из-за событий в Афганистане.