Документ в энергетической отрасли подписали министры энергетики стран, украинский лидер присутствовал при этом.
Кроме того, министр обороны Украины Андрей Таран и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подписали соглашение о проектах в сфере исследований, разработок и испытаний и оценки вооружения и военной техники.
Положения соглашения позволяют реализовывать мероприятия по проведению тестирования вооружения и военной техники. Также в документе говорится о проведении научно-исследовательских работ и о проверке результатов и оценке их эффективности с использованием оборудования и технологий, которые отсутствуют на Украине.
Накануне Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что они обсудят важные вопросы стратегического партнерства Украины и США.