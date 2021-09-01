Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США заявил, что Киев и Вашингтон подписали два документа в энергетической отрасли, а также межправительственное соглашение об основах оборонного партнерства, передает 31 августа РИА Новости

Украина все равно останется один на один с РФ в вопросе Донбасса - Корнейчук © Facebook, Дмитрий Корнейчук

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Таран и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подписали соглашение о проектах в сфере исследований, разработок и испытаний и оценки вооружения и военной техники.

Положения соглашения позволяют реализовывать мероприятия по проведению тестирования вооружения и военной техники. Также в документе говорится о проведении научно-исследовательских работ и о проверке результатов и оценке их эффективности с использованием оборудования и технологий, которые отсутствуют на Украине.

Накануне Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что они обсудят важные вопросы стратегического партнерства Украины и США.