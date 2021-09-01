Президент Украины Владимир Зеленский готов в любой момент встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает РИА Новости

Зеленский прилетел в США на встречу с Байденом © пресс-служба президента Украины

На вопрос, ведется ли какая-либо подготовка к возможной встрече Зеленского с Путиным, Никифоров ответил: «Спросите своего президента».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России готов к диалогу с Зеленским, но подготовка к встрече лидеров двух стран не ведется.

В начале месяца украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль рассказал о страхе Зеленского перед российским лидером. По его словам, Зеленский отказывается от встречи с Путиным, потому что он «трусоватый» и боится главу России. Москаль подчеркнул, что из-за своей фобии перед российским лидером президент Украины не хочет ехать в Москву и найдет кучу причин, чтобы этого не делать.