Современная украинская нация не имеет никаких оснований претендовать на то, что подвиг советских солдат во время Великой Отечественной войны был и ее подвигом. Она политически и идеологически ощущает себя на другой стороне. Об этом рассказал политолог и историк Олег Неменский в эфире ютуб-канала Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Сергей Лавров заявил, что попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи являются частью атаки на отечественное прошлое, на итоги Второй мировой войны. Он подчеркнул, что осуществляемые извне нападки на историческое прошлое России нацелены не только на то, чтобы переписать историю, но и политически ослабить РФ.

Эксперт отметил, что политические украинцы напрямую не говорят о своей поддержке Адольфа Гитлера, а пока только транслируют бандеровскую версию о том, что Украина «была против всех», и они точно не поддерживают Советский Союз.

«Союзничество с Нацистской Германии все-таки прощается предкам, поскольку они все равно выбирали сторону Запада, а не Востока. Запад — это свои, Восток — чужие. Такова их идеология на национальном уровне», — подчеркнул Неменский.

Собеседник издания добавил, что политические украинцы считают советских ветеранов порабощённой массой населения, которое оккупационная держава во главе с тираном погнала на убой воевать с Германией, и поэтому они не считают их героями.

По его словам, на Украине есть люди, которые чтут память великой победы, но их становится все меньше, а их потомки имеют другое самосознание, но все может еще поменяться.