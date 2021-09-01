«Газпрому» и России в целом выгодно продать ЕС меньше газа по более высокой цене. Но высокие цены на газ лишают его конкурентного преимущества – дешевизны. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Дорогая энергия снижает конкурентоспособность европейской экономики, и Европа рискует повторить в данном случае путь Украины, пожертвовавшей своей экономикой ради конфронтации с Россией, но мы уже не раз становились свидетелями политически мотивированных и совершенно не выгодных экономически решений европейских элит, отметил политолог.

«Таким образом, сегодня борьба идёт не за отказ от российского газа, а за его удорожание. Для этой цели половинная загрузка «СП-2» вполне подойдёт. В дальнейшем европейские русофобы спокойно укажут своим гражданам, что «вредный» газ и «полезная» зелёная энергетика по цене практически идентичны, чем и мотивируют свою приверженность «экологически чистой» энергии. Тем более через 25 лет от газа всё равно планируется полностью отказаться», — пишет Ищенко.

Так что «СП-2» является лишь промежуточным финишем — победой, за которой предстоят новые битвы. И это не кончится никогда, резюмировал специалист.