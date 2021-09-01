В конечном итоге цены на газ способны дорасти до сумм, после которых станет всё равно, использовать ли для получения энергии газ или развивать «зелёную» энергетику, считает эксперт.
Дорогая энергия снижает конкурентоспособность европейской экономики, и Европа рискует повторить в данном случае путь Украины, пожертвовавшей своей экономикой ради конфронтации с Россией, но мы уже не раз становились свидетелями политически мотивированных и совершенно не выгодных экономически решений европейских элит, отметил политолог.
«Таким образом, сегодня борьба идёт не за отказ от российского газа, а за его удорожание. Для этой цели половинная загрузка «СП-2» вполне подойдёт. В дальнейшем европейские русофобы спокойно укажут своим гражданам, что «вредный» газ и «полезная» зелёная энергетика по цене практически идентичны, чем и мотивируют свою приверженность «экологически чистой» энергии. Тем более через 25 лет от газа всё равно планируется полностью отказаться», — пишет Ищенко.
Так что «СП-2» является лишь промежуточным финишем — победой, за которой предстоят новые битвы. И это не кончится никогда, резюмировал специалист.