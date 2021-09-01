Ранее Вашингтон объявил о полном выводе войск США из Афганистана. Из Кабула самолет с последними американскими военными вылетел 30 августа. Эвакуация проводилась при критических обстоятельствах и стала одной из самых трудны в истории Соединенных Штатов, по мнению госсекретаря Энтони Блинкена.
И ООН, и международные структуры, и страны-соседи, и даже страны, которые являются американскими конкурентами, положительно оценили вход американцев в Афганистан с целью уничтожения ИГИЛ* и «Аль-Каиды»* в первую очередь, отметил эксперт.
«Я напомню, что Россия тоже поддержала это дело, был организован транзитный маршрут через территорию России для американских войск, для снабжения американских войск, для переброски американских войск и вооружений в Афганистан. В течение нескольких лет функционировала временная американская база в Ульяновске, так называемый подскоковый аэродром. Более того, Россия дала своё добро на создание американских военных баз в странах-соседях», — указал Злобин.
Однако, подчеркнул специалист, трудно объяснить американским и солдатам, и избирателям, что, американцы делали в Афганистане потом, почему они не ушли после того, как угроза территории США была ликвидирована, и зачем тратили такие огромные деньги и периодически несли человеческие потери.
Собеседник издания добавил, что критиковали Америку все, и Россия в том числе, но никто не говорил, что Америке надо оттуда уйти, потому что все понимали, что, как только Америка уйдёт, все эти проблемы вылезут.
* — организации запрещены в РФ
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