Вывод войск США из Афганистана на американское общество и на Америку в целом не окажут большого влияния, но для мира это уже стало очень важным событием, потому что придётся очень долго реагировать. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.

Очень важно понять, что Соединённые Штаты Америки стали очередной великой державой, которая уходит из Афганистана с разбитым носом, подчеркнул эксперт.

«За век с небольшим три сверхдержавы не одержали побед: две войны вела Великобритания сто с лишним лет назад, Советский Союз, естественно, у всех в памяти этот конфликт и вывод советских войск из Афганистана, и вот теперь Америка. Великобритания, Советский Союз и Америка не справились с Афганистаном, и это в общем-то символично, более сильных в военном и идеологическом отношении стран, которые способны это сделать, просто в мире сегодня не существует», — констатировал Злобин.

Можно делать разные из этого выводы. Но факт остаётся фактом: великие державы не справились со страной, развитие которой, мягко говоря, отстаёт даже от развития стран третьего мира, заключил собеседник издания.

* — организация запрещена в РФ

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