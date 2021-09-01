Захват власти талибами прошел на фоне вывода войск западных союзников, завершившегося в ночь на вторник по итогам 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Очень важно понять, что Соединённые Штаты Америки стали очередной великой державой, которая уходит из Афганистана с разбитым носом, подчеркнул эксперт.
«За век с небольшим три сверхдержавы не одержали побед: две войны вела Великобритания сто с лишним лет назад, Советский Союз, естественно, у всех в памяти этот конфликт и вывод советских войск из Афганистана, и вот теперь Америка. Великобритания, Советский Союз и Америка не справились с Афганистаном, и это в общем-то символично, более сильных в военном и идеологическом отношении стран, которые способны это сделать, просто в мире сегодня не существует», — констатировал Злобин.
Можно делать разные из этого выводы. Но факт остаётся фактом: великие державы не справились со страной, развитие которой, мягко говоря, отстаёт даже от развития стран третьего мира, заключил собеседник издания.
* — организация запрещена в РФ
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