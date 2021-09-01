Сторонники евроатлантического единства, для которых важно любой ценой сдержать Россию, изначально делали ставку на замещение российского газа газом из Средней Азии, но с этим проектом возникли сложности. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«В-третьих, существовала проблема доставки. Через Россию транзит был невозможен. Все мощности российской ГТС были необходимы «Газпрому». Планируемые обходящие Россию газопроводы должны были пройти либо через американского врага Иран, либо через нестабильный Кавказ. Кроме того, чтобы добраться до Кавказа, надо было проложить трубу через Каспий, а Россия и Иран блокировали соглашение по разделу акватории Каспийского моря до тех пор, пока не стало окончательно ясно, что никакой газопровод по дну проложен не будет», — пишет Ищенко.

В результате из всех проектов заработал только Южно-Кавказский газопровод из Азербайджана в Турцию, где он соединялся с Трансанатолийским газопроводом мощностью 16 млрд куб. м в год, что явно не могло составить конкуренцию «Газпрому», уточнил политолог.

Что касается проекта газопровода из Катара через Сирию в порты Ливана и, возможно, в Турцию и дальше в Европу, то Россия похоронила его, поддержав Асада, резюмировал специалист.