Сегодня для того чтобы снова попытаться свергнуть Александра Лукашенко, белорусской оппозиции нужно опереться на серьезную внешнюю поддержку. Но ситуация не располагает к тому, чтобы оппозицию кто-то серьезно поддержал. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

У Польши и Прибалтики на сегодня недостаточно сил и средств, Западная Европа не заинтересована в резком ухудшении отношении с Россией, а у США хватает своих проблем в других регионах, уточнил эксперт.

«С той же самой Россией у США проблем выше крыши, а ресурсы нерезиновые. И без поддержки Западной Европой, с одной только Польшей и Прибалтикой, им активно влезать в Белоруссию тоже не имеет смысла. Проиграют — и будет обидно», — указал Ищенко.

У белорусской оппозиции есть моральная поддержка Запада, но нет поддержки материальной, а Россия не окажет ей поддержку потому, что на место Лукашенко может прийти фигура, которая ее точно не устроит, добавил политолог.