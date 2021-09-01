В августе-сентябре 2020 года лидеры белорусской оппозиции повели своих сторонников на улицу, требуя пересчёта голосов на выборах главы государства. По всей стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения со стражами порядка. По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. Обвинение в подготовке госпереворота в Белоруссии предъявлено девяти лицам.
У Польши и Прибалтики на сегодня недостаточно сил и средств, Западная Европа не заинтересована в резком ухудшении отношении с Россией, а у США хватает своих проблем в других регионах, уточнил эксперт.
«С той же самой Россией у США проблем выше крыши, а ресурсы нерезиновые. И без поддержки Западной Европой, с одной только Польшей и Прибалтикой, им активно влезать в Белоруссию тоже не имеет смысла. Проиграют — и будет обидно», — указал Ищенко.
У белорусской оппозиции есть моральная поддержка Запада, но нет поддержки материальной, а Россия не окажет ей поддержку потому, что на место Лукашенко может прийти фигура, которая ее точно не устроит, добавил политолог.