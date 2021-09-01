В августе-сентябре 2020 года лидеры белорусской оппозиции повели своих сторонников на улицу, требуя пересчёта голосов на выборах главы государства. По всей стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения со стражами порядка. По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. Обвинение в подготовке госпереворота в Белоруссии предъявлено девяти лицам.
Эксперт отметил, что Лукашенко ждал разных пакостей от России, но оказалось, что его предал Запад и собирается свергать, в результате чего белорусские власти растерялись, что позволило протестам тогда набрать серьезную силу.
По его мнению, сейчас белорусская власть к подавлению протестов готова, и для того чтобы накачать новую серьезную протестную волну, оппозиции нужно найти какое-то эксклюзивное решение, которое выведет на улицу большое количество людей.
«Понятно, что не все любят Лукашенко. Но его поддерживают далеко не 3%, как это говорила оппозиция, но и не 80%, как показали результаты выборов. Может, 50 на 50. Во всяком случае обе стороны опираются на очень серьезную поддержку. И оппозиции очень сложно объяснить, почему Лукашенко нужно свергать именно сегодня, а не завтра», — указал Ищенко.
Сейчас Лукашенко по-прежнему не чувствует себя уверенно, о чем свидетельствуют бесконечная критика белорусских СМИ в адрес оппозиции, но Лукашенко в определенной степени стабилизировал свое положение, и устроить массовые акции протеста можно лишь с опорой на внешнюю поддержку, чего явно не будет, добавил политолог.