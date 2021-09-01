В августе-сентябре 2020 года лидеры белорусской оппозиции повели своих сторонников на улицу, требуя пересчёта голосов на выборах главы государства. По всей стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения со стражами порядка. По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. Обвинение в подготовке госпереворота в Белоруссии предъявлено девяти лицам.
Что будет потом — вопрос долгой и упорной работы, но если бы сейчас оппоненты Лукашенко снова устроили бы массовые акции протеста, то Россия все равно не стала бы их серьезно поддерживать, считает эксперт.
«Россия может не оказать Лукашенко такую же серьезную поддержку, которую она оказала ему в августе 2020, но он на сегодня в такой поддержке уже и не нуждается. По крайней мере, он так считает», — указал Ищенко.
Белорусская оппозиция может снова вывести людей на улицу только в том случае, если организует некую провокацию, которая потрясет общество, но ее интеллектуальные ресурсы крайне слабы, и даже в прошлом году они не сумели переломить ситуацию в свою пользу, добавил политолог.