Александр Лукашенко – это не та фигура, которая устраивает Россию на посту президента Белоруссии. Но к власти в стране могут прийти люди, которые гораздо хуже него. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Что будет потом — вопрос долгой и упорной работы, но если бы сейчас оппоненты Лукашенко снова устроили бы массовые акции протеста, то Россия все равно не стала бы их серьезно поддерживать, считает эксперт.

«Россия может не оказать Лукашенко такую же серьезную поддержку, которую она оказала ему в августе 2020, но он на сегодня в такой поддержке уже и не нуждается. По крайней мере, он так считает», — указал Ищенко.

Белорусская оппозиция может снова вывести людей на улицу только в том случае, если организует некую провокацию, которая потрясет общество, но ее интеллектуальные ресурсы крайне слабы, и даже в прошлом году они не сумели переломить ситуацию в свою пользу, добавил политолог.