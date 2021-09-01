Даже если бы Россия все 100% газа качала через Украину, с ним продолжали бы бороться, подчеркнул эксперт.
«Собственно, данная группа европейских политиков потому и поощряла неадекватное поведение Украины, развязывавшей газовые войны на пустом месте, что пыталась таким образом поставить под вопрос стабильность поставок российского газа и заставить европейскую промышленность переориентироваться на другие источники энергоносителей», — написал Ищенко.
Попытка заменить Россию другими поставщиками провалилась, тем более российский газ был наиболее привлекателен по цене, но политическая борьба не заканчивается от одного поражения. Проигравший всегда ищет возможность реванша, резюмировал политолог.