Те западные политики, которые выступают за сохранение евроатлантического единства любой ценой, ведут борьбу не с российскими обходными газопроводами, а с российским газом как таковым. Им неважно, как он доставляется на европейский рынок. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Собственно, данная группа европейских политиков потому и поощряла неадекватное поведение Украины, развязывавшей газовые войны на пустом месте, что пыталась таким образом поставить под вопрос стабильность поставок российского газа и заставить европейскую промышленность переориентироваться на другие источники энергоносителей», — написал Ищенко.

Попытка заменить Россию другими поставщиками провалилась, тем более российский газ был наиболее привлекателен по цене, но политическая борьба не заканчивается от одного поражения. Проигравший всегда ищет возможность реванша, резюмировал политолог.