Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова назвать имена депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов. Он также отметил, что Данилову придется извиниться перед депутатами и перед украинским парламентом, если окажется, что никакого давления не было. Кроме того, Разумков подтвердил, что у него были «заочные и очные дискуссии» с Даниловым о том, что, по его мнению, не СНБО должен определять, кто входит в перечень олигархов.
«Зеленский это тоже прекрасно понимает и будет с ним играть. Он будет провоцировать слухи об отставке Разумкова, но никто его с этого поста не уволит. Такого подарка Зеленский ему точно не сделает», — пояснил эксперт.
Разумков популярен в медийной и политической тусовке. Но большинство граждан Украины его либо не знают, либо же над ним довлеет негативная карма Верховной Рады, у которой традиционно низкий рейтинг доверия, отметил Бондаренко.
Что касается поддержки из Вашингтона, то у Разумкова налажены отношения с посольством США, но вряд ли он будет вместо Зеленского приглашен в Белый дом, и вряд ли он сможет пообщаться с Байденом, заключил собеседник издания.
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