Дмитрий Разумков надеется, что Владимир Зеленский со скандалом отправит его в отставку с поста спикера Верховной Рады, и тогда у него может начать расти рейтинг и он сможет начать свою политическую карьеру. Этого не будет. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

«Улица сломает Зеленского, если он не продемонстрирует, кто в доме хозяин» — Кость Бондаренко © Екатерина Чеснокова Дмитрий Разумков призвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова назвать имена депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов. Он также отметил, что Данилову придется извиниться перед депутатами и перед украинским парламентом, если окажется, что никакого давления не было. Кроме того, Разумков подтвердил, что у него были «заочные и очные дискуссии» с Даниловым о том, что, по его мнению, не СНБО должен определять, кто входит в перечень олигархов.

«Зеленский это тоже прекрасно понимает и будет с ним играть. Он будет провоцировать слухи об отставке Разумкова, но никто его с этого поста не уволит. Такого подарка Зеленский ему точно не сделает», — пояснил эксперт.

Разумков популярен в медийной и политической тусовке. Но большинство граждан Украины его либо не знают, либо же над ним довлеет негативная карма Верховной Рады, у которой традиционно низкий рейтинг доверия, отметил Бондаренко.

Что касается поддержки из Вашингтона, то у Разумкова налажены отношения с посольством США, но вряд ли он будет вместо Зеленского приглашен в Белый дом, и вряд ли он сможет пообщаться с Байденом, заключил собеседник издания.

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