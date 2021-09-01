Дмитрий Разумков популярен в медийной и политической тусовке. Но большинство граждан Украины его либо не знают, либо же над ним довлеет негативная карма Верховной Рады. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Дмитрий Разумков призвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова назвать имена депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов. Он также отметил, что Данилову придется извиниться перед депутатами и перед украинским парламентом, если окажется, что никакого давления не было. Кроме того, Разумков подтвердил, что у него были «заочные и очные дискуссии» с Даниловым о том, что, по его мнению, не СНБО должен определять, кто входит в перечень олигархов.

Разумков воспринимается как спикер Верховной Рады, у которой высокий антирейтинг, и этот антирейтинг автоматически переносится на Разумкова, уточнил эксперт.

«Ни один спикер Рады не был успешен в электоральном плане. Самым успешным был Мороз, но мы помним, чем это закончилось для Мороза», — констатировал Бондаренко.

Разумков надеется, что Зеленский со скандалом отправит его в отставку, и тогда у него может начать расти рейтинг и он сможет начать свою политическую карьеру, но Зеленский это тоже прекрасно понимает и подарка ему не сделает, заключил собеседник издания.

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