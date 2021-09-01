Дмитрий Разумков, будучи наиболее опытном человеком в команде Владимира Зеленского, прекрасно понимает, что если идти на выборы с одними лозунгами, а потом от них резко отказаться, это приведет к политической катастрофе и отсутствию перспектив переизбрания на второй срок. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

Кирилл Молчанов: Разумков ждет подходящего момента чтобы хлопнуть дверью и уйти в отставку © Facebook, Кирилл Молчанов Михаил Погребинский ранее выражал мнение, что США окажут Разумкову поддержку, потому что им нужен кто-то более адекватный, чем Зеленский.

Сложно сказать, какую риторику Разумков будет озвучивать в отношении России и Донбасса, если он станет президентом Украины, но с этой точки зрения Разумков будет вести более адекватную политику и не копировать действия Зеленского, считает эксперт.

«Он должен понимать, что если идти тем же путем, то ты получишь тот же результат», — констатировал Молчанов.

Если бы Разумков ушел из власти, громко хлопнув дверью, ещё год назад, он вряд ли смог бы сколотить свою партию, не имея ни финансов, ни поддержки, поэтому сейчас ему важно выждать правильный момент, чтобы хлопнуть дверью, и чтобы его не стали «мочить» власть имущие, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.