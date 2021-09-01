Дмитрий Разумков мог бы воспользоваться визитом Владимира Зеленского в США в своих интересах только в том случае, если бы он устроил альтернативный визит в Сенат или Конгресс. Вряд ли дело дойдет именно до этого. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Разумков ждет подходящего момента чтобы хлопнуть дверью и уйти в отставку © Facebook, Кирилл Молчанов Дмитрий Разумков призвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова назвать имена депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов. Он также отметил, что Данилову придется извиниться перед депутатами и перед украинским парламентом, если окажется, что никакого давления не было. Кроме того, Разумков подтвердил, что у него были «заочные и очные дискуссии» с Даниловым о том, что, по его мнению, не СНБО должен определять, кто входит в перечень олигархов.

Эксперт напомнил, что когда Джордж Кент приезжал в Киев, Разумков с ним встречался, причем встречался раньше Зеленского. Поэтому какую-то внутреннюю повестку он попытается оседлать, но идти против Зеленского с открытым забралом не будет.

«Разумков будет постепенно рыть себе политическое будущее, обособленное от Зеленского и его команды», — считает Молчанов.

Собеседник издания при этом добавил, что вряд ли США будут делать ставку на Разумкова, для них идеальным кандидатом был бы Виталий Кличко, который связан с Евромайданом.

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