В ответ на национализацию «Мотор Сичи» китайская сторона может отказаться от выполнения тех выгодных для Украины договоренностей, которые были подписаны между Киевом и Пекином еще во времена Виктора Януковича. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Охрименко описал, что было бы с «Мотор Сич», если бы завод скооперировался с китайцами © Посольство Украины в КНР и Монголии

«Там есть набор нужных для Украины соглашений. Сейчас про них забыли. Но я так понимаю, что эти все события могут привести к тому, что их забудет китайская сторона. Грубо говоря, несмотря на наличие договоренностей с предыдущей властью, китайская сторона может улыбнуться и сделать вид, что соглашений не будет», — указал эксперт.

В начале президентства Зеленского было много разговоров о том, как он приедет в Пекин и придаст новый импульс этим соглашениям, но если Зеленский вдруг опять захочет приехать в Китай с официальным визитом, его туда просто не пустят, и это будет колоссальная политическая потеря для Украины, уточнил Охрименко.

Выгода России от конфликта Китая с Украиной вокруг «Мотор Сичи» может состоять только в том, что ряд российских компаний, которые тоже могут производить авиационные двигатели, будут поставлять свою продукцию в Китай, заключил собеседник издания.