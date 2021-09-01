Ранее Зеленский под давлением США ввел в действие решение СНБО, предусматривающий национализацию завода «Мотор Сич». Контрольным пакетом в «Мотор Сич» (56%) владели акционеры, связанные с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
Эксперт уточнил, что китайская сторона будет покупать двигатели не на Украине, а в России, и это приведет к увеличению экспортной выручки России и падению экспортной выручки Украины, то есть, к переделу рынка.
«Будет происходить передел даже мирового рынка машиностроения», — констатировал Охрименко.
Если говорить об ответе Китая на национализацию, то китайская сторона может отказаться от выполнения тех выгодных для Украины договоренностей, которые были подписаны между Киевом и Пекином еще во времена Виктора Януковича, заключил собеседник издания.