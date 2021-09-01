Выгода России от конфликта Китая с Украиной вокруг «Мотор Сичи» может состоять только в том, что ряд российских компаний, которые тоже могут производить авиационные двигатели, будут поставлять свою продукцию в Китай. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Охрименко описал, что было бы с «Мотор Сич», если бы завод скооперировался с китайцами © Посольство Украины в КНР и Монголии

Эксперт уточнил, что китайская сторона будет покупать двигатели не на Украине, а в России, и это приведет к увеличению экспортной выручки России и падению экспортной выручки Украины, то есть, к переделу рынка.

«Будет происходить передел даже мирового рынка машиностроения», — констатировал Охрименко.

Если говорить об ответе Китая на национализацию, то китайская сторона может отказаться от выполнения тех выгодных для Украины договоренностей, которые были подписаны между Киевом и Пекином еще во времена Виктора Януковича, заключил собеседник издания.