Дмитрий Разумков специально идет на конфликт с президентом, чтобы его отправили в отставку, а он бы громко хлопнул дверью и начал свой собственный политический проект. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Дмитрий Разумков призвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова назвать имена депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов. Он также отметил, что Данилову придется извиниться перед депутатами и перед украинским парламентом, если окажется, что никакого давления не было. Кроме того, Разумков подтвердил, что у него были «заочные и очные дискуссии» с Даниловым о том, что, по его мнению, не СНБО должен определять, кто входит в перечень олигархов.

Будучи одним из самых опытных политиков в команде Зеленского, Разумков прекрасно понимает, что рейтинги власти будут падать, а закручивание гаек Зеленским в виде санкций и закрытия телеканалов приведет к тому, что резьба сорвется и само участие в партии «Слуга народа» будет очень токсичным, уточнил эксперт.

«Поэтому Разумков пытается набрать популярность в обществе тем, что он против беспредела, за свободу слова и за процедуру, одновременно провоцируя власть, чтобы его отравили в отставку. Он бы хотел стать кем-то вроде жертвы режима», — указал Молчанов.

Сам Разумков в отставку, конечно, подавать не будет, но он хотел бы, чтобы если не сейчас, то хотя бы весной его в отставку отправили, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.