Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающий национализацию завода «Мотор Сич». Контрольным пакетом в «Мотор Сич» (56%) владели акционеры, связанные с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
Эксперт уточнил, что заводом «Антонов» сегодня управляет государство, и, несмотря на все заявления властей о том, насколько эффективно работает это предприятие, за последние пять лет не было полноценно произведено ни одного самолета.
«Вы же понимаете, что любой госчиновник — это не эффективный менеджер. Тем более, украинский госчиновник. Если сейчас «Мотор Сичью» будет управлять госчиновник (не важно, какая у него фамилия), есть большой риск, что Украина повторит печальную судьбу завода «Антонов». Он вроде как будет работать, но он не будет выпускать продукцию», — указал Охрименко.
Собеседник издания добавил, что сейчас на Украине в принципе идет борьба за перераспределение собственности, о чем свидетельствовало решение СНБО о введении санкций в отношении большого количества предприятий, которое занимается добычей полезных ископаемых.