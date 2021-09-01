Идея о национализации завода «Мотор Сич» была большой ошибкой команды руководства Украины во главе с Владимиром Зеленским. Как показывает опыт авиационного предприятия «Антонов», «Мотор Сич» тоже работать не будет. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Александр Охрименко: Украинские олигархи разорят любую транснациональную корпорацию © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Эксперт уточнил, что заводом «Антонов» сегодня управляет государство, и, несмотря на все заявления властей о том, насколько эффективно работает это предприятие, за последние пять лет не было полноценно произведено ни одного самолета.

«Вы же понимаете, что любой госчиновник — это не эффективный менеджер. Тем более, украинский госчиновник. Если сейчас «Мотор Сичью» будет управлять госчиновник (не важно, какая у него фамилия), есть большой риск, что Украина повторит печальную судьбу завода «Антонов». Он вроде как будет работать, но он не будет выпускать продукцию», — указал Охрименко.

Собеседник издания добавил, что сейчас на Украине в принципе идет борьба за перераспределение собственности, о чем свидетельствовало решение СНБО о введении санкций в отношении большого количества предприятий, которое занимается добычей полезных ископаемых.