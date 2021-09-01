Энергоресурсы всегда будут оставаться одним из ключевых механизмов российской дипломатии. Молдавия, не имея своих ресурсов, всегда должна это учитывать. Об этом рассказал директор социологической компании Intellect Group из Кишинёва Ян Лисневский в интервью изданию Украина.ру

Ян Лисневский: Ни Санду, ни Зеленский не принимают важных внешнеполитических решений самостоятельно © Sputnik / Osmatesco

Эксперт отметил, что соседние Румыния и Украина не имеют необходимого объёма энергоносителей, чтобы поставлять их в больших количествах Молдавии, и им, как любому европейскому государству, с этим тоже придётся считаться.

«История с газопроводом «Северный поток — 2» наглядно показала, что в геополитической конкуренции мировых держав — США, России, Китая, ЕС — интересы слабых и мелких стран не то что не учитываются, но даже не рассматриваются», — подчеркнул Лисневский.

Президент Молдавии Майя Санду понимает необходимость качественной дипломатии в отношениях с Россией, поскольку опыт Украины наглядно показал, что радикальная антироссийская политика может привести к плачевным последствиям для государства, заключил собеседник издания.

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