В апреле этого года появилась информация, что «Газпром», которому принадлежит половина акций Moldovagaz, хочет обязать правительство Молдавии взять на себя 7 млрд долларов долга Приднестровья за газ и выплатить их в течение 2-3 лет. Хотя соответствующее соглашение так и не было подписано, начались разговоры о том, что вопрос газовых долгов стал причиной смягчения позиции Кишинёва по отношению к Москве.
Эксперт отметил, что соседние Румыния и Украина не имеют необходимого объёма энергоносителей, чтобы поставлять их в больших количествах Молдавии, и им, как любому европейскому государству, с этим тоже придётся считаться.
«История с газопроводом «Северный поток — 2» наглядно показала, что в геополитической конкуренции мировых держав — США, России, Китая, ЕС — интересы слабых и мелких стран не то что не учитываются, но даже не рассматриваются», — подчеркнул Лисневский.
Президент Молдавии Майя Санду понимает необходимость качественной дипломатии в отношениях с Россией, поскольку опыт Украины наглядно показал, что радикальная антироссийская политика может привести к плачевным последствиям для государства, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.