«[Ангела] Меркель, [Эмануэль] Макрон, [Джозеф] Байден говорят ритуальные фразы о выполнении Минских соглашений, но им на самом деле на это уже глубоко наплевать. Байдену, потому что он находится на другом континенте. Меркель — потому что она уже уходит… Макрон, скорее всего, тоже нас покинет уже после ближайших президентских выборов. И по итогу мы все равно остаемся один на один с Россией», — объяснил эксперт.
Также он отметил, что о продвижении Минских соглашений по итогу все равно придется говорить лично президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.