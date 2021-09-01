Все западные лидеры, которые как-то касаются разрешения ситуации в Донбассе, скорее всего скоро уйдут со своих должностей, и Украина все равно останется один на один с Россией по всем направлениям и переговорам. Об этом на днях в эфире телеканала «Наш» заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук

«Не из-за Афганистана». Эксперт о том, из-за чего Киев начнет атаку на Донбасс © president.gov.ua

Также он отметил, что о продвижении Минских соглашений по итогу все равно придется говорить лично президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.