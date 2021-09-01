«Министр прямо сказал, будете вы платить социальные взносы или не будете, пенсии вам не видать. Мне кажется, что худшего способа демотивировать украинских граждан работать по белому и платить налоги, нет. Скажите, если нам не видать пенсии, для чего нам платить налоги, господин министр? Что вы можете предложить вместо этого? Ничего. Поэтому мне кажется, что надо думать перед тем, как говорить», — заявил Бортник.
Ранее Марченко заявил, что украинцам, которые не имеют накоплений в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), рассчитывать на какую-либо пенсию не стоит. Он отметил, что ему «сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях тоже рассчитывать не стоит».
Также Комитет по вопросам соцполитики Верховной Рады отклонил законопроект по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, это может отсрочить реформу на год.