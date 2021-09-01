Министр финансов Украины Сергей Марченко прямо пообещал оставить нынешних 40-летних и граждан более молодого возраста в будущем без пенсии, поэтому платить налоги, смысла нет. Об этом на днях в своем влоге в YouTube рассказал политолог Руслан Бортник

Нынешние 40-летние украинцы могут забыть о пенсии - министр © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Ранее Марченко заявил, что украинцам, которые не имеют накоплений в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), рассчитывать на какую-либо пенсию не стоит. Он отметил, что ему «сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях тоже рассчитывать не стоит».

Также Комитет по вопросам соцполитики Верховной Рады отклонил законопроект по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, это может отсрочить реформу на год.