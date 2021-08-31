Ранее Украина взяла курс на отказ от сотрудничества с Россией в ядерной энергетике, однако большую часть ядерного топлива до сих пор закупает в РФ.
«Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК Энергоатом и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта — до $30 млрд», — написал Зеленский.
Ранее он уже заявлял, что Украина планирует строить на своей территории американские малые реакторы SMR-160 компании Westinghouse.
Однако, как рассказал в интервью Украина.ру киевский энергоэксперт Юрий Корольчук, данные реакторы находятся в начальной стадии разработки, до сих не построен даже прототип такого устройства.
Фактически это означает, что украинские власти решили рискнуть и проводить ядерные эксперименты на своей территории, так как сообщалось, что производство реакторов Westinghouse будет локализовано на Украине.
Напомним, самый громкий эксперимент с ядерной энергетикой на Украине закончился взрывом чернобыльской АЭС.
Его последствия до сих пор окончательно не ликвидированы: в мае американские ученые констатировали возобновление ядерных реакций в массе уранового топлива, захороненного в глубине реакторного зала ЧАЭС.