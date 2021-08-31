Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» подписала меморандум с компанией Westinghouse Electric (США) о совместном строительстве четырех энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter 31 августа

Ранее Украина взяла курс на отказ от сотрудничества с Россией в ядерной энергетике, однако большую часть ядерного топлива до сих пор закупает в РФ.

«Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК Энергоатом и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта — до $30 млрд», — написал Зеленский.

Ранее он уже заявлял, что Украина планирует строить на своей территории американские малые реакторы SMR-160 компании Westinghouse.

Однако, как рассказал в интервью Украина.ру киевский энергоэксперт Юрий Корольчук, данные реакторы находятся в начальной стадии разработки, до сих не построен даже прототип такого устройства.

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Напомним, самый громкий эксперимент с ядерной энергетикой на Украине закончился взрывом чернобыльской АЭС.

Его последствия до сих пор окончательно не ликвидированы: в мае американские ученые констатировали возобновление ядерных реакций в массе уранового топлива, захороненного в глубине реакторного зала ЧАЭС.