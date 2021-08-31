Арестович в частности сказал, что Киеву нужно отобрать у России «бренд русских».
«Русь — это мы…русы, русины…Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — заявил Арестович.
По его версии, Украина — это и есть Русь, а Российская Федерация лишь с натяжкой может претендовать на наследие Руси.
Арестович известен своими весьма эпатажными высказываниями как для современного украинского политика, входящего в команду президента.
Среди прочего он заявлял, что Украина должна отказаться от попыток вступить в НАТО, потому что отношение со стороны Альянса к Киеву унизительное. При этом, впрочем, он сказал, что Украина должна поставлять своих солдат США для использования в «горячих точках» по всему миру.
Также Арестович во всеуслышание сообщил, что Зеленский только спустя два года осознал, что Запад «водит за нос» киевский режим в вопросе приема страны в НАТО, после чего украинский президент «пришел в бешенство».