Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинское государство должно сменить название на Русь-Украина. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала журналиста Романа Цимбалюка

Арестович в частности сказал, что Киеву нужно отобрать у России «бренд русских».

«Русь — это мы…русы, русины…Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — заявил Арестович.

«Это выстрел себе в голову»: Арестович назвал самую серьезную ошибку Зеленского © Facebook Алексея Арестовича

Арестович известен своими весьма эпатажными высказываниями как для современного украинского политика, входящего в команду президента.

Среди прочего он заявлял, что Украина должна отказаться от попыток вступить в НАТО, потому что отношение со стороны Альянса к Киеву унизительное. При этом, впрочем, он сказал, что Украина должна поставлять своих солдат США для использования в «горячих точках» по всему миру.

Также Арестович во всеуслышание сообщил, что Зеленский только спустя два года осознал, что Запад «водит за нос» киевский режим в вопросе приема страны в НАТО, после чего украинский президент «пришел в бешенство».