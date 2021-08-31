На обслуживание государственного долга Украины в первом полугодии 2021 года уйдет каждая восьмая гривна доходов государственного бюджета, рассказал председатель Счетной палаты страны Валерий Пацкан. Его слова приводит сайт ведомства 31 августа

Ранее Минфин Украины сообщал, что в 2021 году страна должна выплатить 585,13 млрд гривен (около 1,5 трлн рублей) задолженности по государственному долгу.

«Расходы на погашение и обслуживание долга по сравнению с соответствующим периодом 2020, увеличились на 44% и составили более 36% совершенных в первом полугодии этого года расходов госбюджета» — цитирует Пацкана пресс-служба Счетной палаты.

В 2020 году каждый украинец заплатил 12 тыс. грн за обслуживание госдолга — Счетная палата

Внешний долг Украины кратно вырос с момента госпереворота 2014 года. К 31 июля 2020 года он составлял 78,8% от ВВП республики, и достиг 92,96 миллиарда долларов США к августу этого года.

Экспертами «Ренессанс Капитал» прогнозируется, что в 2022 году госдолг Украины превысит психологическую отметку в $100 млрд.

Как сообщил экономист «РК» Андрей Мелащенко изданию Eurasia Daily, рост госдолга будет вызван в том числе получением второго транша от Международного валютного фонда.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что Международный валютный фонд провоцирует огромный дефицит украинского бюджета, что эквивалентно построению финансовой пирамиды.