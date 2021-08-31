Гражданки Украины, которые меняли в браке фамилию, после развода могут столкнуться с трудностями при начислении пенсии. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины, сообщает 31 августа biz.today.ua

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Для этого нужно получить выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния (РАГС) о смене фамилии и предоставить ее в Пенсионный фонд.

Отмечается, что справку можно получить в отделе РАГС вне зависимости от места жительства и места регистрации и расторжения брака. Заявление для получения справки можно подать лично либо отправить заказным письмом.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что украинцам, у которых нет накоплений в негосударственном пенсионном фонде, не стоит рассчитывать на пенсию.