«Дополнительно необходимо импортировать около 3,5 млн тонн в течение отопительного сезона согласно графика накопления угля… Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно будем проходить сезон», — отметил министр.
Он добавил, что генерирующие компании — и ДТЭК, и «Центрэнерго» — начали заключать контракты на импорт угля.
Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Рады от «Батькивщины» Михаил Волынец заявил, что украинским шахтерам приходится выходить на протесты в Киеве, чтобы центральные власти реагировали и выплачивали долги по заработной плате.
Следующий протест планируется на конец сентября.