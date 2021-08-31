Украине необходимо импортировать примерно 3,5 млн тонн энергетического угля, чтобы успешно пройти грядущий отопительный сезон. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко 31 августа рассказал в интервью «Интерфакс-Украина»

«Дополнительно необходимо импортировать около 3,5 млн тонн в течение отопительного сезона согласно графика накопления угля… Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно будем проходить сезон», — отметил министр.

Он добавил, что генерирующие компании — и ДТЭК, и «Центрэнерго» — начали заключать контракты на импорт угля.

«Укрэнерго» в панике: угля хватит только на половину зимы © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк Михаил Волынец заявил, что украинским шахтерам приходится выходить на протесты в Киеве, чтобы центральные власти реагировали и выплачивали долги по заработной плате.

Следующий протест планируется на конец сентября.