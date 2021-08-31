«Что может привезти оттуда президент? Говорить он об этом не будет, но Байдену он может пообещать, что Украина готова принять какое-то количество афганских беженцев. Что Украина готова принять участие в гуманитарных операциях, связанных с Афганистаном… Наш президент очень хорошо умеет пиаровски оформить полностью отсутствующее содержание… Поэтому каких-то суперпрорывов не должно быть», — заявил он.
Погребинский выразил уверенность, что саммиты такого высокого уровня готовятся командами с обеих сторон, поэтому некоторые договоренности уже точно согласованы. Президентам останется их только подписать. Также, по его мнению, вопросы, которые могут обсудить лидеры, коснутся военно-технического сотрудничества Украины и США, а также идеи в отношении украинской транзитной трубы.
Ранее Погребинский заявил, что разрешение конфликта в Донбассе может произойти при вмешательстве США, поскольку Европа в этом больше не заинтересована.
Встречу Зеленского и Байдена перенесли с 31 августа на 1 сентября по просьбе США, в связи с окончанием срока эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула.