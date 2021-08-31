Суперпрорывов для Украины после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне не будет. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» 30 августа заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский

«Что может привезти оттуда президент? Говорить он об этом не будет, но Байдену он может пообещать, что Украина готова принять какое-то количество афганских беженцев. Что Украина готова принять участие в гуманитарных операциях, связанных с Афганистаном… Наш президент очень хорошо умеет пиаровски оформить полностью отсутствующее содержание… Поэтому каких-то суперпрорывов не должно быть», — заявил он.

«Зе» и «гуд-Байден». С чем вернется президент Украины из США? © cont.ws

Ранее Погребинский заявил, что разрешение конфликта в Донбассе может произойти при вмешательстве США, поскольку Европа в этом больше не заинтересована.

Встречу Зеленского и Байдена перенесли с 31 августа на 1 сентября по просьбе США, в связи с окончанием срока эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула.