По словам представителя Офиса генпрокурора, привлечение президента РФ к ответственности противоречило бы нормам международного права. Он отметил, что это вызвало бы ответный иск РФ в Международный суд ООН, который решился бы не в пользу Киева.
«Международное право определяет функциональный иммунитет для первых лиц государств, премьер-министров, министров иностранных дел, а также глав и сотрудников дипломатических миссий. Так вот, на время исполнения ими полномочий они не могут быть привлечены к уголовной ответственности», — сказал Рудь.
Он добавил, что Международный уголовный суд (МУС) «не руководствуется никакими иммунитетами», и заявил, что украинские работники Офиса генпрокурора сотрудничают с Офисом прокурора МУС в этом направлении, передавая соответствующие аналитические документы и информацию.
Битва за Иловайск в сентябре 2014 года завершилась окружением Вооруженных сил Украины ополченцами ДНР. По некоторым оценкам, общие потери ВСУ, Национальной гвардии и МВД под Иловайском составили 366 погибших, 429 раненых, 128 пленных и 158 пропавших без вести.
Ранее Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что украинская сторона ведет следствие по двум направлениям. Это «организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных и проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией».