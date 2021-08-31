Офис генпрокурора Украины не предъявляет подозрение по делу об Иловайской трагедии президенту РФ Владимиру Путину из-за его функционального иммунитета, сказал 31 августа в эфире канала «Дом» начальник департамента Офиса по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Юрий Рудь

Зеленский вспомнил об Иловайском котле: обстоятельства трагедии должны быть расследованы © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Международное право определяет функциональный иммунитет для первых лиц государств, премьер-министров, министров иностранных дел, а также глав и сотрудников дипломатических миссий. Так вот, на время исполнения ими полномочий они не могут быть привлечены к уголовной ответственности», — сказал Рудь.

Он добавил, что Международный уголовный суд (МУС) «не руководствуется никакими иммунитетами», и заявил, что украинские работники Офиса генпрокурора сотрудничают с Офисом прокурора МУС в этом направлении, передавая соответствующие аналитические документы и информацию.

Битва за Иловайск в сентябре 2014 года завершилась окружением Вооруженных сил Украины ополченцами ДНР. По некоторым оценкам, общие потери ВСУ, Национальной гвардии и МВД под Иловайском составили 366 погибших, 429 раненых, 128 пленных и 158 пропавших без вести.

Ранее Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что украинская сторона ведет следствие по двум направлениям. Это «организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных и проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией».