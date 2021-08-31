В частности, Зеленский вышел из своего отеля и проследовал к автомобилю, чтобы отправиться на встречу с главой минобороны США в Пентагон. Кто-то из журналистов задал ему вопрос на украинском языке о том, как у него дела.
В ответ, садясь в машину, Зеленский поднял руку и показал большой палец вверх, ничего больше не сказав.
Агентство отмечает, что «Зеленский в на редкость скромном для главы государства кортеже покинул свой вашингтонский отель, на дороге к нему присоединилось полицейское сопровождение».
Известно, что Зеленский вместе с супругой и другими членами делегации проживает в США в пятизвездочном отеле Hay-Adams буквально через дорогу от Белого дома.
Ранее глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский заявил, что супер прорывов для Украины после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне не будет. Она назначена на 1 сентября.