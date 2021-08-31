Президент Украины Владимир Зеленский ответил жестом журналистам, которые ждали его возле отеля в Вашингтоне, на вопрос о том, как дела. Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал РИА Новости

В частности, Зеленский вышел из своего отеля и проследовал к автомобилю, чтобы отправиться на встречу с главой минобороны США в Пентагон. Кто-то из журналистов задал ему вопрос на украинском языке о том, как у него дела.

В ответ, садясь в машину, Зеленский поднял руку и показал большой палец вверх, ничего больше не сказав.

Владимира и Елену Зеленских в США сравнили с четой Горбачевых © Instagram/Елена Зеленская

Известно, что Зеленский вместе с супругой и другими членами делегации проживает в США в пятизвездочном отеле Hay-Adams буквально через дорогу от Белого дома.

Ранее глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский заявил, что супер прорывов для Украины после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне не будет. Она назначена на 1 сентября.