Ранее стало известно, что у Зеленского и главы Минобороны Украины Сергея Тарана на 31 августа назначена встреча с главой Пентагона Ллойдом Остином. Также планируется подписание соглашений в сфере обороны и энергетики.
Помимо Минэнерго США и Пентагона, Зеленский посетит Государственный департамент США, Всемирный банк и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
В графике Зеленского, помимо Вашингтона, запланированы посещения Чикаго и Сан-Франциско. В Чикаго его ждет встреча с представителями украинской диаспоры в США.
Также Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв голодомора и представит план трансформации Украины. Вместе с Еленой Зеленской президент презентует украиноязычный аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.