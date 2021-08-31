Подробности графика первого дня визита президента Украины Владимира Зеленского в США сообщил 31 августа пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала «Украина 24»

Ранее стало известно, что у Зеленского и главы Минобороны Украины Сергея Тарана на 31 августа назначена встреча с главой Пентагона Ллойдом Остином. Также планируется подписание соглашений в сфере обороны и энергетики.

Помимо Минэнерго США и Пентагона, Зеленский посетит Государственный департамент США, Всемирный банк и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Зеленский проведет переговоры с министром обороны США © REUTERS, Gleb Garanich

Также Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв голодомора и представит план трансформации Украины. Вместе с Еленой Зеленской президент презентует украиноязычный аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.