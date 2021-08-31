Поскольку идеология политического украинства и дальше будет развиваться, то жителям Юго-Востока предстоит сделать выбор: либо протестовать против этой майданной власти, либо сдаваться на милость победителям. Об этом рассказал политолог и историк Олег Неменский в эфире ютуб-канала Украина.ру

Олег Неменский: Вместо Авакова Зеленскому нужен лояльный человек, который сможет контролировать МВД © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский стал президентом за счет голосов жителей Юго-Востока, это означает, что эти люди постепенно сдаются на милость победителям и эта общность рано или поздно перестанет существовать, подчеркнул эксперт.

По его словам, украинство победит в Украине и сможет создать цельное общество по всей территории страны, то рано или поздно это общество пойдет войной на Россию, потому что никаких других вариантов тут не останется.

«Даже если западные покровители захотят, они не смогут удержать Украину от такой войны. Потому что это идеологическая заданность. Украина не сможет существовать, пока существует Россия и что-то русское. Такова идеология украинства», — уверен Неменский.

Даже если на переработку своего населения Украина потратит несколько поколений, рано или поздно она придет к войне с Россией, но все может случиться гораздо раньше, заключил собеседник издания.