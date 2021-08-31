Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пригласила своих подписчиков на платный бизнес-тренинг. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook 30 августа

«Как сегодня взаимодействовать бизнесу с государством? Какова стратегия развития Украины по разным направлениям? Чего ожидать предпринимателям в будущем? Тренинг для бизнеса по вопросам GR и стратегии государства в различных отраслях. Получайте четкие ответы на конкретные вопросы», — написала Мендель.

Мендель решила отправить свои мемуары Пескову © Юлия Мендель/Инстаграм

Количество мест ограничена — тренинг рассчитан на 10-15 человек. Пройдет он в конце сентября, точную дату Мендель пока не называет.

Отмечается, что тренинг будет платным, однако его стоимость не уточняется.