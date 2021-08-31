«Как сегодня взаимодействовать бизнесу с государством? Какова стратегия развития Украины по разным направлениям? Чего ожидать предпринимателям в будущем? Тренинг для бизнеса по вопросам GR и стратегии государства в различных отраслях. Получайте четкие ответы на конкретные вопросы», — написала Мендель.
К публикации она также приложила ссылку на анкету для регистрации на тренинг.
Количество мест ограничена — тренинг рассчитан на 10-15 человек. Пройдет он в конце сентября, точную дату Мендель пока не называет.
Отмечается, что тренинг будет платным, однако его стоимость не уточняется.