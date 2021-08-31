Из-за роста среднегодовой температуры и глобального потепления через 20-25 лет на Украине не будет зимы, заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в своем интервью изданию Парламент.UA 30 августа

Синоптик сообщил, что Украина входит в число стран, где глобальное потепление особенно ощутимо, — среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градуса Цельсия. Кроме того, отметил Кульбида, ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается.

«Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет», — сказал синоптик.

Ранее исследование европейских климатологов подтвердило, что в результате глобального потепления в Европе могут участиться крупные наводнения.

«Моделирование дает представление о том, что может быть еще хуже», — отмечал ранее ведущий исследователь Абдулла Кахраман из Университета Ньюкасла в Великобритании.

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Так, эксперты общественной организации "Екодія" полагают, что к 2100 г. почти 600 украинских населенных пунктов могут быть полностью или частично затоплены, включая Одессу, Херсон, Николаев, Мариуполь и Бердянск.

Мем «Зима не будет» появился в Сети в 2011 году. На пресс-конференции бывшего кандидата в президенты Кыргызстана Арстанбека Абдылдаева и аналитика Мирлана Асакеева два эксперта выдвинули несколько удивительных тезисов, среди которых:

— киргизы — самый древний народ в мире;

— c киргизов начиналась жизнь на Земле;

— синоптическое заявление Абдылдаева о том, что «зима не будет».